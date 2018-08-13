يوفنتوس يجد سر الخلطة للتتويج بذات الأذنين

المواطن - محمد سمعه

يحلم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليجري، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي.

ومن أجل تحقيق هذا الحلم تعاقد يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني ولمدة أربع سنوات.

كما أن التناغم والانسجام المتواجد بين رونالدو وباقي نجوم نادي يوفنتوس، سيرشح كفة البيانكونيري من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

رحل اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين عن صفوف نادي يوفنتوس على سبيل الإعارة لصفوف نادي ميلان الإيطالي وذلك بعد قدوم رونالدو لنادي يوفنتوس.

ويذكر أن مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماسيمليانو أليجري كان رفض الرحيل لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الماضي، مضيفًا أنه يشعر بالراحة لتدريب بطل إيطاليا.

يذكر أن نادي يوفنتوس كان تُوج بلقب الدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي، كما يستعد يوفنتوس كذلك لخوض مباراة السوبر الإيطالي في السعودية ضد ميلان في شهر يناير المقبل.

ذُكر في وسائل الإعلام الإنجليزية، أن نادي يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى نادي يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي مع الفوز بكافة البطولات والتي يشارك فيها البيانكونيري.

كان نادي يوفنتوس تعاقد مع اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا بشكل نهائي من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، بعدما كان اللاعب منضمًا للبيانكونيري على سبيل الإعارة من النادي البافاري.

يذكر أن نادي يوفنتوس كان خسر لقب دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 4 أعوام، حيث خسر اللقب الأول في المباراة النهائية بعام 2015 أمام برشلونة الإسباني، كما خسر نهائي عام 2017 لصالح نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان الحارس الإيطالي بوفون رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف العام الحالي، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.