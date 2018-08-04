يوم تحطم الطائرات في سويسرا والفارق ساعات

المواطن - متابعة

تحطمت طائرتان سياحيتان، اليوم السبت، في وسط سويسرا وشرقها؛ مما أسفر عن العديد من القتلى، وفق الشرطة ووسائل الإعلام.

وصباح اليوم، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد، وسرعان ما اندلعت فيها النيران.

وأوضحت شرطة الكانتون في بيان أن الطائرة كانت أقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون أوبفالد المجاور، متجهة إلى فرنسا.

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث؛ مما استدعى تدخل مروحية قبل أن يصل عناصر الإنقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية أخرى على جبل في كانتون غريزون، شرقي البلاد، يناهز ارتفاعه 3099 مترًا.

ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا على الفور، لكنها أوضحت أن 5 مروحيات تشارك في عمليات الإنقاذ.