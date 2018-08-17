١٤٢ حاجاً وحاجة ضمن رحلة بر أبها للحج

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

سيّرت جمعية بر أبها صباح اليوم الجمعة السادس من ذي الحجة لهذا العام ١٤٣٩هـ عدد ثلاث حافلات متجهة لبيت الله الحرام تحمل ١٤٢ حاجاً وحاجة لم يسبق لهم أداء فريضة الحج .

وأوضح فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن فحاس أن الجمعية تهدف من خلال هذه الحملة لتيسير فريضة الحج على المستحقين الراغبين لأداء الفريضة من خلال تنسيق الجمعية مع الجهات الخيرية وفاعلي الخير وتأمين جميع متطلباتهم خلال رحلتهم لأداء فريضة حجهم بكل يسر وسهولة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله للحجاج والمعتمرين منوها بدعم سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبها حفظه الله ومتابعته لإنجاح سير هذه الحملة .

وقدم ابن فحاس شكره للداعمين لهذه الحملة داعياً الله أن يتقبل منهم وأن ييسر على حجاج بيته الحرام حجهم وأن يتقبله منهم ويعيدهم سالمين غانمين .