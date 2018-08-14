٢٠٠ ريال غرامة التدخين في المنشآت الصحية بعد العيد في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة عسير الدكتور محمد قرنان، أن اللجنة أكملت جولاتها على جميع المنشآت الصحية في منطقة عسير لوضع الملصقات التحذيرية التي تمنع التدخين داخل أي منشأة صحية أو في أفنيتها، منوهاً أن من يخالف ذلك فسوف يعرض نفسه للغرامة المالية المعتمدة لذلك وهي ٢٠٠ ريال ، تسجل على هوية المدخن وتصله عبر رسالة في جواله.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لذلك سوف يبدأ بعد عيد الأضحى المبارك .

وأضاف قرنان : منع التدخين داخل المنشآت يشمل كذلك جميع الإدارات الحكومية في المنطقة حيث زار وفد من اللجنة عددًا من الجهات الحكومية في المنطقة منها الإدارة العامة لخدمات المياه، وفرع وزارة النقل ، وتم تعريفهم بالنظام واللوائح التنفيذية له، تمهيداً لتطبيق منع التدخين في تلك المنشآت، وتشيد صحة عسير بتعاون الجهات الحكومية بشكل فوري مع المقترحات التي طلبت اللجنة تنفيذها.

وأكد رئيس اللجنة أن رصد المدخنين في المنشآت الحكومية ، سيتم عبر الزيارات المستمرة من قبل مفتشي اللجنة وكذلك كاميرات المراقبة والأمن الصناعي ، بهدف إشعار المدخن بخطورة التدخين وأضراره وتحفيزه للإقلاع عنه ، إضافة إلى منع التدخين السلبي وتوفير بيئة عمل خالية من التدخين .

وقدم قرنان شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، على دعمهم الكامل لجهود اللجنة وتوجيهاتهم المستمرة.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير قد نفذت مؤخراً مئات الجولات الرقابية على المحلات التجارية ورصدت مخالفات متعددة وصادرت كميات كبيرة من المواد المخالفة وطبقت غرامات مالية مشددة على المخالفين ، بمشاركة فعالة من شرطة منطقة عسير ، وإدارة دوريات الأمن بعسير ، وأمانة منطقة عسير ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار ، والهيئة العامة للغذاء والدواء.