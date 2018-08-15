٢٤ يتيماً وأرملة من مستفيدي بناء بالشرقية يغادرون لمكة لأداء فريضة الحج

المواطن - الشرقية

يغادر ٢٤ يتيماً وأرملة من الأسر المسجلة لدى جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج بعد أن أنهوا برنامجاً تثقيفيا وتوعوياً عن الحج والمناسك وذلك بالتنسيق مع حملة الحج التي تم التعاقد معها .

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء، عبدالله بن راشد الخالدي أن الجمعية تحرص في كل عام على إتاحة الفرصة لمن يرغب في أداء فريضة الحج من الأسر المسجلة في الجمعية ممن لم يسبق لهم الحج من الأيتام واليتيمات والأرامل وتتكفل الجمعية بكافة التكاليف والتي يتم تأمينها من أصحاب الخير الراغبين في دعم مشروع الحج في كل عام ويأتي ذلك حرصاً من الجمعية على تمكين الأيتام والأرامل من أداء هذه الفريضة وبتوجيهات من مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وعبر الأيتام والأرامل المشاركين في الحج عن سعادتهم بأداء هذه الفريضة سائلين الله العلي القدير أن يعينهم على أداء حجهم ويجزي كل من دعمهم وساندهم خير الجزاء .