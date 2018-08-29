‎ stcتحرمنا من دورينا .. الجماهير تفتح النيران والتشفير مبدأ مرفوض

المواطن - محمد سمعه

أيدت فئات عديدة من الجماهير السعودية، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على تويتر، وذلك بعدما طالب شركة الاتصالات السعودية STC بضرورة الكشف عن كيفية نقل مبارضيات الدوري السعودي بالموسم الجديد.

وكانت الجماهير السعودية رفضت تمامًا دفع أي مبالغ نقدية، من أجل مشاهدة مباريات الدوري السعودي، رافضة في الوقت ذاته مبدأ التشفير.

وقال حساب في تويتر يحمل اسم متفائل في زمن اليأس: أقسم بمن أحل القسم، لن أشترك في أي قناة مشفرة حتى لو كان الاشتراك بعشرة ريالات تضامنًا مع الفقراء.

بينما قال الإعلامي مبارك الشهري: أشتري الريسيفير ب 350 ريالاً طبعًا، لن يكون هناك رقابة على السعر وسيرتفع السعر إلى 500 ريال ثم الاشتراك في الباقة سيكون ب520 ريالاً يعني المجموع كله سيصل إلى 1000 ريال، وأنا لا أعرف ماذا ستقدمه القناة.

وذكر حساب يُدعى بيرلوزوفيتش في تويتر: الهلاليين والنصراويين والأهلاويين والاتحاديين كلنا صوت واحد وما راح نشترك.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد طالب شركة الاتصالات السعودية STC بضرورة عقد مؤتمر عاجل، اليوم الأربعاء، وذلك من أجل شرح كيفية نقل مباريات الدوري السعودي قبل 24 ساعة من انطلاق المسابقة.

ومن المقرر انطلاق الدوري السعودي لموسم 2018-2019، غدًا الخميس بثلاث مباريات، وتُستكمل الجولة يوم الجمعة، ثم تنتهي الجولة الأولى بمباراة واحدة يوم السبت المقبل.