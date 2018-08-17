‎1000 حاج وحاجة من أسر شهداء ومصابي الأمن المصري ينهون طواف القدوم

المواطن - مكة المكرمة

أنهى ألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة المصرية المشمولين ببرنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، طواف القدوم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرها البرنامج.

‎ومن جهته، قال رئيس لجنة حجاج دولة مصر ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن ناصر الصالح: إن “جميع الضيوف أتموا عمرتهم، ويتمتعون ولله الحمد بالراحة والسعادة بسكنهم، وتم توفير لهم نقل ترددي من قِبل البرنامج للحرم المكي الشريف، استعدادًا لبداية المشاعر المقدسة والتنقل إليها، وسوف يقوم البرنامج بالاستعداد لنقل الضيوف لعرفات ومزدلفة ومنى، لإتمام نسك الحج على أكمل وجه، بالإضافة إلى بعض الزيارات التي يُنفذها البرنامج مثل زيارة مصنع كسوة الكعبة، ومتحف الحرمين الشريفين للتعرف عليها”.

‎وأضاف الصالح: “تُعد هذه الاستضافة شامله لكل شي يُمكّن الضيوف لأداء هذا النسك بما فيه ذبح الهدي على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونسأل الله أن يسهل على الحجاج حجهم ويعينهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين”.