‏بالصور.. ‫برنامج ضيوف الملك يبث فرحة العيد لأسر شهداء ومصابي مصر

المواطن - مكة المكرمة

بثت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الفرح والسرور على ضيوف البرنامج من ذوي أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة المصرية أثناء حفل المعايدة الذي أقيم مساء اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وكان ذلك بحضور رئيس لجنة حجاج جمهورية مصر عبدالعزيز بن ناصر الصالح واللواء أشرف شريف رئيس وفد بعثة حجاج مصر ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج وعدد من الحجاج المصريين.

وشهد الحفل تناول الحلوى والعصائر، وتبادل الدعوات والأمنيات أن يتقبل من الجميع حجهم، ويحفظ بلاد المسلمين.



وقال رئيس اللجنة عبدالعزيز الصالح: نحتفل مع إخواننا في برنامج ضيوف الملك من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية بهذا العيد عشنا أيامًا جميلة مع هؤلاء الأحبة واليوم ندعو لهم أن يتقبل منهم ونهنئهم بالعيد السعيد والأمة الإسلامية والعربية بخير.



ومن جانبه، عبر اللواء أشرف شريف رئيس وفد بعثة حجاج مصر عن فخره وامتنانه بما شاهده من المحبة والأخوة والإخلاص والجود والكرم الذي تقدمه السعودية لذوي شهداء ومصابي مصر، معتبرًا ذلك مفخرة وعملًا لا ينسى منذ انطلاق الترتيبات اللازمة من مصر وحتى وصولنا للسعودية وتقديم كافة التسهيلات والتنقلات من أجل راحة الحجاج.