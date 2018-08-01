1.981.771 حاجًا من الداخل والخارج حتى الخامسة من مساء يوم التروية

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها والداخلين إلى مكة وصل 1.981.771 حتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد 8 ذي الحجة 1439هـ.

وأظهرت البيانات أن:

عدد حجاج الخارج ( 1.758.722 ) حاجًا

عدد حجاج الداخل السعوديين وغير السعوديين ( 223.049 ) حاجًا

عدد الحجاج السعوديين من داخل المملكة ( 122.186 ) حاجًا

عدد الحجاج غير السعوديين من داخل المملكة ( 100.863) حاجًا

عدد التصاريح الحج الممنوحة لحجاج الداخل ( 240.603 ) تصاريح

إجمالي عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل( 29.680 ) سيارة

وأوضحت الإحصاء أنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي أعداد الحجاج سيتم مساء يوم عرفة، بينما حددت الهيئة الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء يوم العيد موعدًا لإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج 1439هـ على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء.