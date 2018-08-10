10 آلاف ريال من أمير جازان بالنيابة لحاضري اللقاء الشبابي الأول

المواطن - جازان

وجه أمير جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمنح 10 آلاف ريال لكل عضو حضر اللقاء الشبابي الأول، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة جازان على موقع “تويتر” أن أمير جازان بالنيابة يدعم شباب مجلس المنطقة، مضيفًا أنه منح شباب مجلس المنطقة في اليوم العالمي للشباب مكافأة تقدر بمبلغ 10،000 ريال لكل عضو حضر اللقاء الشبابي الأول الليلة؛ وذلك دعمًا وتحفيزًا منه لشباب مجلس المنطقة.