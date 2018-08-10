10 أسباب وراء عزوف الرجال عن الزواج .. أغربها الوزن

المواطن - متابعة

كشفت دراسة حديثة، عن 10 أسباب وراء بقاء عدد كبير من رجال في دائرة العزوبية تنوعت لتشمل أسبابا طريفة تخص الوزن والمظهر وعدم توافر الإناث.

الدارسة التي أجراها باحثون في جامعة نيقوسيا في قبرص، تم إجراؤها من استبيان رأي لقراء موقع “ريديت” الشهير، وسألتهم فيها سؤالا غاية في البساطة، هو “لماذا أنت عازب”.

وتوصلت الدراسة، المنشورة في مجلة “علم النفس التطوري” إلى أن الافتقار للجاذبية البدنية، ومهارات المغازلة من أبرز أسباب عزوف الكثير من الرجال عن الزواج.

وكان العامل الأكثر شيوعا لكون الرجل عازبا، هو “المظهر السيئ”، إذ اختار 662 شخصا هذا الرد.

وجاء انخفاض الثقة بالنفس في المرتبة الثانية، بينما احتل انخفاض الجهد في البحث، وعدم الاهتمام بالعلاقات في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، وكان المركز الخامس من نصيب “مهارات التغازل الضعيفة”.

وفيما يلي أهم 10 أسباب وراء بقاء الرجال بدون زواج، وفقا للدراسة:

1- المظهر غير الجذاب

2- تدني احترام الذات

3- بذل مجهود قليل في البحث

4- عدم الاهتمام بتكوين علاقات عاطفية

5- ضعف مهارات المغازلة

6- الانطواء

7- الانفصال مؤخرا

8- تجارب عاطفية مؤلمة سابقة

9- عدم توافر نساء متاحات

10- الوزن الزائد