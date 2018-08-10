10 أيام ممطرة على هذه المناطق

10 أيام ممطرة على هذه المناطق

2018/08/29
الساعة 12:42 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، الحالة المناخية لـ10 أيام مقبلة، حيث تشهد بعض مناطق المملكة أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع سيول.

وأوضح الحصيني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الأمطار ستكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى تبوك والشمالية وغرب نجران وحائل والجوف.


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