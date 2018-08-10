10 مزايا ينتظرها العالم من جلاكسي نوت 9‎

المواطن - متابعة

تتجهز الآن شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإعلان عن هاتفها الذكي الجديد “جلاكسي نوت 9″، والذي يأتي قبل شهر واحد من إعلان أبل رسميًا عن أحدث هواتف آيفون الخاصة بها، وعلى مدار الأشهر الماضية ظهرت العديد من التسريبات الخاصة بالجهاز الجديد الذي طال انتظاره، وقبل ساعات من الإطلاق نستعرض لك فيما يلي أبرز المواصفات المتوقعة لـGALAXY NOTE 9.

مواصفات جلاكسي نوت 9

– شاشة SUPER AMOLED 6.3 بوصة نسبة طول إلى عرض 16:9.

– معالج QUALCOMM SNAPDRAGON 845 64 ثماني النواة بتصميم KRYO تردد 2.8 جيجاهرتز8 جيجابايت.

– ذاكرة وصول عشوائى “رام”.

– مساحة تخزين بخيارات 256/512 جيجابايت ويمكن توسيعها ببطاقة ذاكرة خارجية.

– قلم S-PEN والمساعد الشخصي BIXBY

– كاميرا خلفية ثنائية 12+12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة F/1.7 للأولى و F/2.4 للثانية.

– كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل فتحة عدسة F/1.7.

– البطارية يثيوم-أيون LI-ION بقوة 4000 ميلي أمبير

– يعمل بنظام تشغيل ندرويد 8.1 أوريو.

سيكون متاحاً باللون الأسود، الأزرق، البني، بالإضافة إلى أنه مقاوم للغبار والماء بعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة.