10 وظائف شاغرة في مجموعة إيلاف بمكة المكرمة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف استقبال”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة فأدنى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)