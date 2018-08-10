10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل وحدة التحكم التجريبية.

. مدير الاتصالات.

. مدرب مراقبة جوية.

. مشغل مساندة وحدة المراقبة الجوية.

. مدرب توجيه مقاتلات.

. مشغل مساندة وحدة توجيه المقاتلات.

. مدير أقسام الهندسة.

. رئيس التدريب الجوي والحكومه.

. مشرف مناوب محاكاة طائرات الهوك.

. مشغل ميكانيكي- التايفون.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)