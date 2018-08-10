10 وظائف لحملة الماجستير بمدينة الملك سعود

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف شاغرة لحملة الماجستير في الصيدلة السريرية أو صيدلة الإقامة، بمسمى (صيدلي سريري Clinical Pharmacist)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– صيدلي سريري (Clinical Pharmacist).

عدد الوظائف:

– عشر وظائف.

موعد التقديم:

– التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/08/28م وينتهي بتاريخ 2018/09/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (هنا).