100 ألف مسافر عبر مطار العاصمة في يوم واحد

المواطن - الرياض

سجلت شركة “مطارات الرياض” يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018م رقماً قياسياً على مستوى أعداد الرحلات والركاب وقِطع الأمتعة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بنسبة زيادة 32% عن المعدل اليومي.

وفي الوقت الذي شهد فيه مطار العاصمة مرور قرابة 100 ألف مسافر عبر 626 رحلة، وبعدد قطع الأمتعة وصلت إلى قرابة 60 ألف قطعة، بزيادة32% عن المعدل اليومي الطبيعي، نجحت الفرق التشغيلية في المطار في تسهيل انسيابية الحركة على المستوى التشغيلي والتنظيمي لمختلف الرحلات عبر جميع صالات المطار المحلية والدولية، وذلك بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في مطار الملك خالد لخدمة المسافرين ومرتادي المطار.

يذكر أن “مطارات الرياض” التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قد شرعت منذ مطلع العام الحالي 2018م في إطلاق حزمة من الخدمات والمشاريع التطويرية؛ بهدف تعزيز تجربة المسافرين، واستجابةً للنمو المتزايد على مستوى الحركة الجوية والشحن وأعداد المسافرين والرحلات.