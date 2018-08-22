10391 إجراء طبيا بمستشفى النور للحجاج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

قدم مستشفى النور التخصصي ١٠٣٩١ إجراء طبيا للحجاج من بداية شهر ذي القعدة وحتى يوم عرفة وتنوعت خدماته ، حيث تم تنويم ٦٤٧ حاجا وزار الطوارئ ٢٨٣٩ ، وكان عدد مراجعي العيادات ٥٦٨٩ وأجريت ٢٣ عملية كما تم عمل ١١٤٠ عملية غسيل كلوي وأجريت ٥١ عملية قسطرة.

الجدير بالذكر أن مستشفى النور التخصصي نقل ١٠٢ مريض عبر القافلة الطبية إلى مشعر عرفات لإكمال مناسك الحج للمرضى ورافق هذه القافلة أطباء وممرضون.