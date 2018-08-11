11 تصريحًا يفضح قطر وألاعيبها في المنطقة

المواطن - الرياض

هاجم الإعلاميان عمار عبد الحميد وسام تادرس في حلقة لهما من برنامج “سام وعمار” المذاع على قناة “الحرة” الأميركية، مساء أمس الأربعاء، قطر وألاعيبها في المنطقة وكيف تحولت من قزم ودولة مجهولة الموقع والأصل إلى قوى تحاول أن تشارك بفاعلية في رسم الخارطة الإقليمية، وفيما يلي أبرز 11 تصريحًا لهما بشأن الدوحة:

1 – قطر قزم تحاول التعملق وأغضبت جيرانها.

2 – الدوحة تواجه عدة تحديات أهمها الانقلابات المختلفة، حيث شهدت أكثر من 12 انقلابًا منها انقلاب حمد على والده خليفة بن حمد آل ثاني.

3 – البحث عن الأمان الدائم وعدم وجود ترابط في الأسرة مأساة بالنسبة إلى قطر.

4 – حمد بن خليفة حاول تطوير استراتيجية اعتمدت على الانفتاح على القوى العالمية وخاصة أميركا التي أقنعها باستضافة قاعدة عسكرية على أراضيها وأهملت الشارع العربي.

5 – الدوحة تحاول أن تروج لنفسها عالميًا ليُنظر إليها بشكل إيجابي.

6 – قناة الجزيرة بدأت بتوجه عام وبعد ذلك انقلبت وتحولت إلى التأييد الواضح للإرهابيين وراهنت على أنهم مستقبل المنطقة والسبب وضاح خنفر الذي تولى مسؤولية الجزيرة.

7 – بعد أحداث الربيع العربي بدأ أمير قطر في دعم الإخوان ليتم فتح قناة الجزيرة مصر وتتدخل الدوحة في التغيير بليبيا وسوريا، وسط دعم الإخوان والجماعات السلفية المشبوهة.

8 – قطر لها مستقبل مظلم ونشهد حاليًا بداية النهاية بالنسبة للعائلة الحاكمة في قطر أو حتى بالنسبة لوجود قطر كدولة مستقلة.

9 – النظام القطري أجرى صفقة مع الإخوان لضمان أمن العائلة الحاكمة والدليل أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يوجد بها تنظيم للإخوان.

10 – قطر راهنت على تيار واحد وهو الإسلاميين وتخيلت أنه هو الأغلبية في المنطقة وهذا أساس الأزمة الخليجية اليوم.

11 –لعبت الدوحة على جميع الأطراف في المنطقة وهو ما وضح عندما دفعت المليارات إلى الإرهابيين لتحرير رهائن قطريين محتجزين في العراق.