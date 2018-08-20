1270 عملية غسيل كلوي و71 قسطرة قلبية و6 حالات ولادة في موسم الحج

المواطن - واس

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ انتهاء حج العام الماضي , للتعلم من التجارب وتقديم خدمة أفضل في كل سنة عن السنة التي سبقتها ، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة تقوم بجهود جبارة لتقديم أفضل خدمات صيحة لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بأفضل صحة وعافية لإتمام حجهم .

وبين معاليه خلال لقاء أجرته معه قناة السعودية , أنه لم تسجل – ولله الحمد – أي حالة وبائية حتى الآن في موسم حج هذا العام ، سائلاً الله أن يتمم للحجاج أداء مناسكهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين .

وأبان وزير الصحة أن هناك تعاون وتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمعرف الدول التي يوجد بها أوبئة أو بعض الأمراض التي تحتاج من الوزارة إلى اهتمام ومتابعة ، بحيث يتم التنسيق مع تلك الدول قبل وصول الحجاج إلى المملكة ، ويتم تحديد التطعيمات الوقائية التي يحتاجها الحجاج من كل دولة ، ويتم متابعتهم للحصول على التطعيمات والتحصينات المهمة ، مشيراً إلى أن هناك فرقا طبية في منافذ المملكة يوجد بها أكثر من 1750 شخصا يعملون على فحص الحجاج عند دخول المملكة ،والتأكد من سلامتهم من أي مرض وبائي ، وعند الشك في أي حالة يتم عزل المرض للتأكد من سلامته وإجراء الفحوصات اللازمة له .

وأكد أن وزارة الصحة تهتم اهتماما فائقا بالوبائيات لمنعها من الانتشار بين الحجاج ، مفيداً بأنه يوجد مركز لطب الحشود لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام ، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية متواجدة في موسم الحج للاستفادة من تجربة إدارة الحشود وتقدم الخدمات الصحية لهم .

وقال معالي الدكتور الربيعة : إن أكثر من 30 ألف شخص يعملون لخدمة الحجاج من منسوبي وزارة الصحة ، وتم تجهيز 25 مستشفى يوجد بها 5500 سرير لتقديم أفضل رعاية ، مفيداً بأن هناك خدمات تقدم بين الحجاج في المشاعر المقدسة ، من خلال 4 مستشفيات في مشعر عرفة ، و4 مستشفيات أخرى في منى ، كما يوجد في عرفات 100 سيارة تقدم خدمات عناية مركزة بين الحجيج.

وأضاف أنه تم القيام بالعديد من الخدمات الصحية منذ بداية شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع ، شملت القيام بأكثر من 1270 عملية غسل كلوي ، وإجراء 71 عملية قسطرة قلبية ، و17 عملية قلب مفتوح ، و6 حالات ولادة آخرها اليوم في مشعر عرفة ، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تقديم أفضل رعاية صحية للحجاج وأن يؤدوا مناسكهم وهم سالمين غانمين .

ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة تحرص على نقل الحجاج الذي لا يستطيعون أداء المناسك بين المشاعر المقدسة عبر سيارات الوزارة والقيام بالرمي عنهم وتقديم كل الخدمات حتى يتموا أداء مناسكهم ، مفيداً بأن الخدمات الصحية تقدم لجميع حجاج بيت الله الحرام بدون استثناء من مختلف الجنسيات من جميع بلاد العالم .

وأكد معاليه أن منسوبي وزارة الصحة يتفانون ويبذلون كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن ، معرباً عن شكره لهم ولجميع العاملين من الجهات الحكومية الأخرى على الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للحجاج .