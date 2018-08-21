1280 تيرا بايت حجم استهلاك البيانات يوم 9 ذي الحجة بمكة

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، إحصائية أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة لليوم التاسع من ذي الحجة 1439هـ.

وأوضحت الإحصائية، أن عدد المكالمة الناجحة محليًّا ودوليًّا بلغت حوالي 23 مليون مكالمة، مبينة أن معدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ99%، مشيرة إلى أن حجم استهلاك البيانات وصل إلى (1280) تيرا بايت، وسرعة التنزيل للإنترنت بلغت (26 ميجا بت/ ثانية) بنسبة تحسن (83%) مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (10 ميجا بت/ ثانية) بنسبة تحسن (49%) مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة “واس”.

وأضافت أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال اليوم التاسع من ذي الحجة بلغ (299 ميجا بايت) متجاوزًا ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150 ميجا بايت)، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، إنستجرام، واتساب).