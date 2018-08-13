13 شاحنة إغاثية سعودية لتأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن

المواطن - واس

استكمالًا لمسيرة المملكة في دعم العمل الإنساني والإغاثي، دشّن مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور صلاح بن فهد المزروع اليوم، قافلة برية مكونة من 13 شاحنة تحمل على متنها 209 أطنان من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن، مقدمة لجميع المحافظات اليمنية، وذلك من المقر الدائم للمركز شمال الرياض.

وأوضح الدكتور صلاح المزروع أن هذه القافلة تأتي امتداداً للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين وتخفيف المعاناة عنهم، مبيناً أن هذه الدفعة الأولى من المشروع وسيتبعها 5 دفعات أخرى شهرياً، فيما يبلغ عدد المستفيدين 4254 مريضاً بقيمة إجمالية 21 مليون ريال سعودي ما يعادل 5 ملايين و600 ألف دولار، مشيراً إلى أن القافلة التي سيرها المركز اليوم تأتي ضمن سلسلة المشروعات المتنوعة التي يقدمها لليمن والبالغة حتى الآن 274 مشروعاً نفذت في جميع محافظات اليمن.

وحضر التدشين نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالسلام باعبود، والمنسق الصحي للجنة العليا للإغاثة اليمنية الدكتور حسين الغانمي، وعدد من قيادات المركز ووسائل الإعلام.