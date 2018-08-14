14 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد التخدير (الرياض).

. استشاري تخدير (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محلل الخدمات الإلكترونية (الرياض).

. مصمم جرافيكس (الرياض).

. سكرتير أول (الرياض).

. اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض).

. مشرف تمريض (الرياض).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد وظيفتين/ الرياض).

. فني سجلات طبية (الرياض).

. منسق تعليم شؤون التمريض (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).