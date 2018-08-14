14 وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1. مستشار الصحة التقنية.

2. طبيب- مسجل أول جراحة العظام.

3. استشاري الغدد الصماء.

4. استشاري/ مسجل مناوب.

5. استشاري/ مسجل عناية مركزة.

6. طبيب- مسجل أول الأشعة التشخيصية.

7. طبيب مقيم- أطفال.

8. طبيب/ مسجل طوارئ.

9. استشاري جراحة عامة.

10. استشاري أمراض القلب للأطفال.

11. استشاري وحدة العناية المركزة.

12. طبيب مقيم نساء وولادة.

13. استشاري نساء وولادة.

14. استشاري أمراض القلب.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2018م.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)