145 تطبيقًا يسرق بيانات مستخدمي أندرويد‎

المواطن - متابعة

قالت شركة جوجل: إن هناك 145 تطبيقًا في متجرها الخاص تم تزويدها بملفات ضارة مصممة لمهاجمة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأكد جوجل أنه تم إزالة التطبيقات- التي تم تحميل بعضها من قبل المستخدمين مئات المرات- من متجر جوجل بلاي.

ولا يؤثر الفيروس الخبيث على أجهزة أندرويد فقط، ولكن يمكنه أن يسرق بياناتك الخاصة، إذا تم توصيل الهاتف المصاب بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وفور توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر، يمكن للفيروس تتبع ضربات المفاتيح، وسرقة أرقام بطاقات الائتمان، وكلمات السر الخاصة بالحسابات، وحتى أرقام الضمان الاجتماعي.

وقد اكتشفت شركة بالو ألتو نتووركس الأمنية هذه التطبيقات الخبيثة، وسارعت على الفور بإخبار جوجل لإزالتها، ولم تعد التطبيقات متاحة على متجر جوجل بلاي ولكن تم تنزيلها بسهولة منذ يناير 2017 تقريبًا على الملايين من الهواتف الذكية.

وقد تم تصميمها لإصابة أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز عندما يقوم المستخدمون بتوصيل جهاز أندرويد الخاص بهم بها بهدف شحنه أو نقل الملفات.