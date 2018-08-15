15 صورة لفرضية انهيار فندق مخصص للحجاج في مكة بمشاركة 7 جهات

المواطن - ولاء المطرفي- مكة المكرمة

نفذت قوات الدفاع المدني تمرينًا فرضيًّا عبارة عن انهيار جزئي لأحد الفنادق المخصصة لإسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة.

واطلع قائد قوات الدفاع المدني بالحج، اللواء سالم المطرفي، على تنفيذ التمرين الفرضي، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للمدني على “تويتر”.

ويهدف التمرين الفرضي لرفع درجة استعداد فرق الدفاع المدني والجهات المشاركة في الحج لأي طارئ ومعرفة الإيجابيات والتأكيد عليها والسلبيات لتلافيها.

وشارك في التمرين الفرضي الشؤون الصحية، والهلال الأحمر، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة الكهرباء، والمرور، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية.