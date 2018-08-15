15 وظيفة بإدارة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية لحملة الدبلوم

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل توفر 15 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، على بند التشغيل والصيانة نظام التعاقد.

ونوهت إدارة التشغيل بإرسال السيرة الذاتية من ورقة واحدة يوضح بها الوظيفة المراد التقديم عليها والاسم الرباعي ورقم الهوية والمؤهل والتقدير والخبرات المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى رقم الفاكس الموضح أدناه.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي: السيرة الذاتية من ورقة واحدة يوضح بها الوظيفة المراد التقديم عليها والاسم الرباعي ورقم الهوية والمؤهل والتقدير والخبرات المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد وطريقة التقديم: التقديم يبدأ بتاريخ 1439/12/22هـ إلى تاريخ 1439/12/26هـ، وترسل الطلبات خلال الفترة الموضحة أعلاه على الفاكس رقم 0115474522 تحويلة رقم 150 .

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