15 وظيفة شاغرة لدى القوات البرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن توفر عدد 15 وظيفة فنية شاغرة للسعوديين على بند التشغيل والصيانة نظام التعاقد، لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– فني ميكانيكي سيارات بنزين.

– فني ميكانيكي عربات ديزل.

– فني كهربائي سيارات بنزين.

– فني كهربائي عربات ديزل.

– فني تركيب شبكات هاتف.

– فني صيانة أعطال الكوابل.

– فني كهربائي ضغط عال.

– فني كهربائي محطات.

– فني ميكانيكي أنظمة مكافحة الحريق (عدد وظيفتين).

– فني كهربائي عام.

– فني ميكانيكي تكييف مركزي (عدد وظيفتين).

– فني ميكانيكي تبريد وتكييف.

– فني إلكترونيات أجهزة تحكم.

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على الفاكس رقم (0115474522) تحويلة (150) من ورقة واحدة موضح بها الوظيفة المراد التقديم عليها والاسم الرباعي ورقم الهوية والمؤهل والتقدير والخبرات المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 22 ذي الحجة 1439هـ إلى تاريخ 26 ذي الحجة 1439هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)