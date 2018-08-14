152 عملية قسطرة و10 عمليات قلب مفتوح أجرتها الصحة للحجاج

المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام، حيث أجرت 152 قسطرة قلبية و10 عمليات قلب مفتوح، منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الثاني من ذي الحجة.

وبينت الصحة أنها أجرت خلال الفترة 853 حالة غسيل دم كلوي وعدد 50 عملية مناظير، و610 عمليات جراحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ 219616 زيارة، كما بلغ عدد المراجعين للعيادات 12390 مراجعًا، وعدد المراجعين للمراكز بلغ 194377 مراجعًا، فيما بلغ عدد حالات الدخول 1321 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات للإجهاد الحراري وحالة واحدة لضربات الشمس.

وهيأت الصحة لموسم حج هذا العام عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إذ جهّزت 25 مستشفى و155 مركزًا صحيًا، و30000 ألف ممارس صحي، و5 آلاف سرير للتنويم، و180 سيارة إسعاف (الكبيرة 80، والصغيرة 100)، و18 نقطة طبية في قطار المشاعر.

يذكر أن الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البروتيني والدموي، والمناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.