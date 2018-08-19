160 صانعاً وفنياً يتأهبون لتبديل كسوة الكعبة يوم عرفة

المواطن - واس

عقد مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري اليوم اجتماعًا لإقرار الخطة التنفيذية لتبديل كسوة الكعبة المشرفة للعام 1439هـ.

وأكد مدير عام المجمع أهمية بذل المزيد من الجهود في الأداء وجودة المخرج والدقة في التنفيذ أثناء سير العمل لكافة الفريق المعني بالمهمة والحرص على الوقت والمكان المحددين وزيادة عدد الرافعات وتأمين وسائل السلامة لكل المشاركين في المهمة.

وأوضح المنصوري أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة تولى كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام ، وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة.