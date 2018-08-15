175 قسطرة و10 عمليات قلب مفتوح أجرتها الصحة للحجاج

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام الحالي.

وأشارت الصحة أنها أجرت (175) قسطرة قلبية و(10) عمليات قلب مفتوح منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الثالث من ذي الحجة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت خلال الفترة (963) حالة غسيل دم (كلوي)، و(271) عملية مناظير، و(415) عملية جراحية.

وذكرت أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ (243521) زيارة، وعدد المراجعين للعيادات (13975) مراجعًا، وعدد المراجعين للمراكز (215710) مراجعين، فيما بلغ عدد حالات الدخول (1424) حالة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه تم تسجيل تسع حالات للإجهاد الحراري وحالة واحدة لضربات الحرارة.

وكانت الصحة قد جهزت مستشفيات مشعر منى وأربعة مستشفيات، لاستقبال الحجاج، وهي: مستشفى الطوارئ وسعته السريرية 138 سريرًا، وفيه 34 سرير طوارئ، ومستشفى منى الجسر وسعته السريرية 152 سريرًا، فيه 28 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 158 سريرًا، فيه 25 سرير طوارئ، ومستشفى منى الشارع الجديد وسعته السريرية 50 سريرًا، فيه 16 سرير طوارئ.