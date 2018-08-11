179 إيموشن جديد على هاتفك الذكي أبرزهم الطعمية

المواطن - متابعة

تطور منظمة Unicode Consortium، المسؤولة عن إدارة الإيموشن حاليًّا، قائمة تضم 179 إيموشن جديدًا استعدادًا لطرحهم مع نظام Unicode 12 خلال 2019.

ومن المنتظر أن تضم هذه الرموز كلب حراسة، والأشخاص الصم وذوي الأعراق المختلطة و”الطعمية” أو “الفلافل”، لكن لا تزال هذه الإيموشن في المرحلة التجريبية.

وليس من المعروف ما إذا كانت ستصل إلى القائمة النهائية أم لا، كما تضم الاقتراحات أيضًا “قناع الغطس، والوافل، ومعبدًا، وقلبًا أبيض، ومكعبات ثلج، والظربان، وأحذية الباليه، والبصل، والثوم، وثعلب الماء”.

وقالت يونيكود: إن قائمة الإيموشن المقترحة سيتم مراجعتها ووضعها في صيغتها النهائية بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تعتمد شركة أبل على الإصدار الجديد من Unicode 12.0 Emojis في وقت ما بخريف 2019، في حين سيتم إضافة إيموشن Unicode 11 إلى نظام التشغيل iOS الحالي وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك أدرجت Emojipedia الإيموشن المقترحة لعام 2020، والتي ستضم النينجا والعصا السحرية والماموث، والريش، وطائر الدودو.