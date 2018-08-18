18 وظيفة شاغرة للجنسين في كلية الجبيل الجامعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للنساء).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر والهندسة (للرجال).

. أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للرجال).

. أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في الدراسات العامة (للرجال).

. أستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للرجال).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)