19 وظيفة شاغرة في شركة جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة، لذوي الخبرة والخريجين الجدد من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من “الرياض، والدمام، والخبر، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول خدمات- التكليف.

. مهندس جودة المورد.

. منسق الدعم الفني التشغيلي والأداء.

. مهندس عام حقل.

. قائد العمليات الضريبية.

. أخصائي مركز الخدمة.

. مفتش جودة.

. قائد إدارة العمليات.

. مشغل ومبرمج ماكينات.

. مدير الخدمات- استشارات الموثوقية الرقمية.

. مستشار تقني.

. مستشار أول- استراتيجية الأصول (عدد وظيفتين).

. فني لحام.

. مهندس حقل- الإكمال.

. فني الصحة والسلامة والبيئية.

. مدير الحسابات- سوائل الحفر.

. مهندس حقل- سوائل الحفر.

. مهندس حقل- الاتصالات السلكية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)