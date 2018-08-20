20 عملية قلب مفتوح و338 قسطرة قلبية للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

المواطن - واس

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، نحو358 عملية تخصّصية شملت قسطرة قلب وعمليات قلب مفتوح لحجاج وضيوف بيت الله الحرام.

وأوضحت وزارة الصحة، أن أحدث الإحصائيات من مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة للفترة من غرة شهر ذي القعدة حتى أمس السبت الموافق 7 ذي الحجة ، كشفت عن إجراء 338 عملية قسطرة قلبية و20 عمليات قلب مفتوح للحجاج.

وأضافت، أنه يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، والعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانيات التخصصية والطاقات كافة التي تعمل على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وبسعةٍ تبلغ 550 سريراً وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

الجدير بالذكر أن حكومتنا الرشيدة توفر الإمكانيات والأجهزة الطبية المتخصصة كافة التي تسهم في الحفاظ على سلامة المرضى في الحالات المرضية التخصّصية من حجاج بيت الله الحرام من خلال الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وبمتابعة مباشرة من وزارة الصحة.