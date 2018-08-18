208 فرق إسعافية و36 مركزًا إسعافيًّا للهلال الأحمر في يوم التروية

المواطن - واس

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وذلك في إطار خطة الاستعدادات المكثفة للهيئة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

وخصصت الهيئة 36 مركزًا إسعافيًّا و15 مركزًا للعنايات المتقدمة مجهزة بالمواد الطبية اللازمة والكوادر المتخصصة، بقوة عاملة بلغت 533 موظفا من بينهم 12 طبيبًا و17 أخصائيا و80 متطوعًا و16 مشرفًا وفنيين وإداريين، بالإضافة إلى أكثر من 208 فرق إسعافية و30 فرقة للعناية المتقدمة.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر منى أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من 104 سيارات إسعاف مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، من بين 360 سيارة إسعاف متطورة خصصتها الهيئة للعمليات الإسعافية هذا العام لتغطية نطاقات مكة المكرمة والمشاعر والمدينة المنورة.

كما يدعم الفرق الإسعافية الأرضية فريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي، من خلال 5 طائرات إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، كما تم تخصيص 12 مهبطًا للطيران في نطاق العاصمة المقدسة والمشاعر.

وتبذل فرق الهلال جهودها للمحافظة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام من خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها في المشاعر بالإضافة إلى الخدمات الإسعافية المقدمة في الحالات الطارئة.