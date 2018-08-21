21 وظيفة شاغرة لدى هيئة حقوق الإنسان في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الباحة، ونجران، وعرعر.

وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير فرع (عرعر): بكالوريوس قانون، مع خبرة 12 سنة.

. أخصائي مساعد (عدد 4 وظائف/ عرعر): بكالوريوس قانون أو ما يعادلها.

. مساعد إداري (عدد وظيفتين/ عرعر): دبلوم متخصص لمدة سنتين بعد الثانوية.

. مدير فرع (الباحة): بكالوريوس قانون، مع خبرة 12 سنة.

. أخصائي مساعد (عدد 4 وظائف/ الباحة): بكالوريوس قانون أو ما يعادلها.

. مساعد إداري (عدد وظيفتين/ الباحة): دبلوم متخصص لمدة سنتين بعد الثانوية.

. مدير فرع (نجران): بكالوريوس قانون، مع خبرة 12 سنة.

. أخصائي مساعد (عدد 4 وظائف/ نجران): بكالوريوس قانون أو ما يعادلها.

. مساعد إداري (عدد وظيفتين/ نجران): دبلوم متخصص لمدة سنتين بعد الثانوية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقدم على إحدى هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط شغلها من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية تعبئة طلب التوظيف وإرفاق المستندات على الموقع الإلكتروني (هنا www.hrc.gov.sa)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1439/11/24هـ وحتى تاريخ 1439/12/4هـ.

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