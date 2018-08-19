2237 متبرعًا بالدم منذ بداية الحج حتى يوم التروية

2237 متبرعًا بالدم منذ بداية الحج حتى يوم التروية

2018/08/19
الساعة 4:21 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أجرت مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بدء موسم الحج اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أكثر من نصف مليون فحص مخبري.
وأوضحت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة مكة المكرمة أن عدد المتبرعين بالدم بلغ  2237 حالة في كافة الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة ومن منسوبي وزارة الصحة فيما تبرع 234 شخصًا بالصفائح الدموية على الجهاز الذاتي للتبرع بالصفائح.


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