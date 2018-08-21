250 شابًّا من مكة يطوفون بالحجاج العاجزين مجانًا على مدار الساعة

المواطن - مكة المكرمة

يقوم أكثر من 250 شابًّا من أهالي مدينة مكة المكرمة، عبر نشاط خدمة الطائفين وضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام، بتطويف وتسعية الحجاج والإسهام في كسر حاجز الرهبة من أداء طواف الإفاضة جراء الازدحام، خصوصًا للعجزة وكبار السن بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وصندوق موظفي سابك (بر) وشركة البيك، بحسب وكالة “واس”.

وأوضح مدير برنامج شباب مكة، سعود الرحيلي، أن شباب مكة يقومون بواجبهم الإنساني من خلال نشاط خدمة الطائفين الذي يأتي ضمن 8 أنشطة يقدمها شباب مكة لخدمة ضيوف الرحمن على اختلاف بلدانهم وأجناسهم ومد يد العون والمساعدة لكبار السن والمرضى والعجزة من حجاج بيت الله الحرام وكسر حاجز الرهبة التي تعتري الكثير من الحجاج، خصوصًا العاجز منهم لكثرة الازدحام بتطويفهم وتسعيتهم بشكل مجاني بواسطة العربات اليدوية، على مدار الساعة تحقيقًا لقيم التعاون والمواساة.