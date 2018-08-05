2500 دولار جائزة لأي طفل يخترق موقع الانتخابات الأمريكية

يتنافس الأطفال الأمريكيون لاختراق أنظمة التصويت في الولايات المتحدة، وإظهار نقاط الضعف بها، وهذا خلال مؤتمر القرصنة الذي يعقد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، والذي تستضيفه اللجنة الوطنية الديمقراطية للمنافسة.

ووفقًا لموقع “theverge” شملت المسابقة الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة، والذين يتم تكليفهم باختراق نسخ طبق الأصل من المواقع الإلكترونية التي تستخدم لنشر نتائج الانتخابات، ويتنافسون للحصول على 2500 دولار كجائزة ، 500 دولار منها ستأتي من اللجنة الوطنية الديمقراطية، وسيتم منحها للطفل الذي يأتي بأفضل استراتيجية دفاعية.

ويقول المسؤولون: “مواقع الانتخابات في الولايات معيبة للغاية، ولا يوجد مخترقون بالغون مهتمون بتصدعها، لذلك نهدف للاستعانة بالأطفال الذين لديهم مهارات متميزة في عالم الاختراق”.