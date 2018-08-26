26 وظيفة شاغرة في معهد الجبيل التقني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى معهد الجبيل التقني.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. مدرب المهارات الكهربائية الصناعية (عدد وظيفتين).

. مدرب مهارات الأجهزة والتحكم الصناعي (عدد 4 وظائف).

. مدرب أول مهارات الغطس التجاري.

. مدرب مهارات الغطس التجاري (عدد وظيفتين).

. مدرب تركيب الأنابيب والتصنيع (عدد وظيفتين).

. مدرب أول مهارات تكنولوجيا المعلومات (عدد 3 وظائف/ للسعوديين).

. مدرب في عمليات التشغيل والمهارات البتروكيماوية (عدد 3 وظائف/ للسعوديين).

. مدرب أول في عمليات التشغيل والمهارات البتروكيماوية (للسعوديين).

. مدرب مهارات معدات صناعية (عدد 4 وظائف).

. مدرب اللحام الصناعي (عدد وظيفتين).

. مدرب مشغل رافعة (عدد وظيفتين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)