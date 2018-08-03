3 آلاف ضابط وفرد وطالب من كلية الملك فهد ينظمون حركة الحجيج في مشعر منى

المواطن - واس

أسمهت مشاركة أكثر من 3 آلاف ضابط وفرد وطالب من منسوبي كلية الملك فهد الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

وركزت مشاركة منسوبي كلية الملك فهد الأمنية خلال هذا الموسم في تنظيم حركة سير الحجاج ومنع الافتراش وتفويج الحجاج، من خلال مساندة الأمن العام في المهام المرورية وتنظيم الحشود، وارشاد التائهين.

كما سخرت الكلية كافة طاقاتها وامكانياتها المادية والبشرية والآلية في خدمة ضيوف الرحمن ، وذلك ضمن منضومة قطاعات وزارة الداخلية .

وتحمل هذه المشاركة في طياتها معاني عظيمة يأتي في مقدمتها شرف الزمان وأهمية المكان، حيث ينتشر منسوبي الكلية على مسار طريق الملك عبدالعزيز والذي يعتبر الشريان النابض في مشعر منى، حيث قسم الطريق الذي يمتد من بداية حدود المسجد الحرام إلى مشعر مزدلفة، إلى 8 مراكز شارك في إدارتها وتنفيذ خططها أكثر من 1180 شخصا، أسهمو في تنظيم الحركة المرورية وانسيابيتها.