3 برامج مفيدة لتعديل الفيديو‎

المواطن - متابعة

إذا كنت تريد البدء في تقديم محتوى من الفيديو يتناول موضوعات مختلفة، ستحتاج إلى مجموعة من البرامج المهمة التي تساعدك في ذلك، خاصة برامج وتطبيقات تعديل الفيديوهات، وفيما يلي نرصد لك أبرزها.

Adobe Premiere Pro

هو تطبيق مدفوع ولكنه مميز للغاية ويعد من أفضل التطبيقات التي تساعدك في تعديل الفيديوهات بشكل كبير، إذ يقدم الكثير من الإمكانات والمزايا من أجل صناعة مقاطع فيديو جيدة واحترافية، كما أنه مزود بمجموعة كبيرة من فلاتر الصوت والفيديو، ودعم فيديو 360 درجة والواقع الافتراضي VR.

Lightworks

إذا كنت تبحث عن تطبيق مجاني لتعديل الفيديوهات، فتطبيق Lightworks سيكون مثالي، على الرغم من أن بعض مزاياه توجد بشكل مدفوع، ولكن المزايا الأساسية مجانية، ويوفر القدرة على التعديل والتحرير بمزايا متطورة.

DaVinci Resolve

تطبيق لتعديل الفيديوهات ومزود بعدد كبير من المميزات، مثل التحرير وتصحيح الألوان وتحسين الصوت بالإضافة إلى القدرة على ترتيب مقاطع الفيديو والصوت، ومجموعة كبيرة من الفلاتر والمؤثرات.