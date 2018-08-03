3 حالات يحصل فيها المستهلك على جهاز بديل أو تعويض مالي من الوكيل

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمستهلك الحصول على جهاز بديل أو تعويض مالي من الوكيل إذا تعذر استخدام الجهاز في 3 حالات.

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أن الحالات هي عدم توفير قطع الغيار، أو خلل ضمن الضمان، وثالثًا عدم التقيد بالمواعيد المحددة.

ولفتت التجارة إلى أنه يحق للشركة استنفاذ محاولتي إصلاح عيب السلعة المتكرر، المشمول بالضمان المصنعي، وفي حال الإخفاق في إصلاح العطل يحق استرجاع القيمة الشرائية للسلعة أو الحصول على سلعة بديلة جديدة مع احتساب القيمة الاستهلاكية للسلعة.