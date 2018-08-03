3 حيل لقراءة رسائل واتساب دون فتحها

المواطن - متابعة

في بعض الأحيان قد لا يرغب البعض منا في فتح رسائل وتساب والتورط في محادثة مع أحد المرسلين؛ لضيق الوقت أو لأي سبب آخر، لذلك هناك عدة حيل تساعدك في قراءة الرسالة دون فتحها.

تعطيل خيار seen

عند تعطيل خيار “قراءة الرسائل” ستقوم باخفاء العلامات الزرقاء للمرسل والتي تخبره بأنك قد قرأت رسالته، فقط قم بفتح تطبيق WhatsApp وادخل إلى الإعدادات، ثم “حسابات” وبعدها “الخصوصية”، ومن أسفل ستجد خيار Read receipts قم بتعطيله.

قراءة الرسالة من الإخطارات

يمكنك بسهولة قراءة الرسالة كاملة من الإخطارات دون فتح التطبيق، وإذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون عليك تمكين ظهور الرسائل وليس فقط الإخطار.

وضع الطيران قبل قراءة الرسائل

إذا استملت رسالة ولا تريد أن يعرف أحد أنك قرأتها يمكن قبل فتحها تفعيل وضع الطيران واقرأ الرسالة، لكن إذا أعدت الوضع الطبيعي للهاتف فسيظهر للمرسل أنك قرأتها.