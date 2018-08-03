3 خطوات لتسريع جهاز الكمبيوتر ويندوز 10

المواطن - متابعة

يوجد مجموعة من الحيل التي يمكن من خلالها تحسين أداء العام للأجهزة الإلكترونية إذا لاحظت أنه لم يعد مثل السابق، وهذا يكون لعدة أسباب مختلفة، وفيما يلي أبرزها.

يجب إزالة بعض البرامج:

البرامج التي تعمل بشكل تلقائي عند فتح الجهاز تؤثر على الأداء، لذلك توجه إلى الجانب الأيسر من شريط المهام، بعدها اضغط على السهم وستجد كل برنامج يتم تحميله مع بدء تشغيل الويندوز، اختر غير المهم واضغط على زر الماوس الأيمن وافتح الإعدادات، وقم بوقف خيار start automatically with Windows.

احذر البرامج الضارة:

البرامج الضارة يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات لجهازك، ابسطها الأداء المنخفض، وللتأكد بأن جهازك آمن اضغط على Start Menu، بعدها Setting، ثم اختر Update and Security وبعد ذلك اضغط على Windows Defender، مرر لأسفل حتى تصل إلى Open Windows Defender، ستجد عدة خيارات اضغط على Scan now.

البرامج الخلفية:

عليك وقف البرامج التي تعمل في الخلفية؛ لأنها تقوم بسحب موارد جهاز الكمبيوتر بشكل كبير، ولحل هذا الأمر ادخل إلى الإعدادات Settings ثم Privacy، ثم منها اضغط على Background apps ستظهر كل التطبيقات التي تعمل في خلفية ويندوز 10، ويمكنك إيقافها من العلامة الموجودة بجوار كل تطبيق.