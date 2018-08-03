3 زوجات لرئيس وزراء باكستان الجديد.. واحدة لم يرها وأخرى أكبر غلطاته!

المواطن - متابعة

يتمتع رئيس وزراء باكستان الجديد بمهارات خارقة في اللعب ليس في ساحة رياضة الكريكت فحسب، بل في الساحة السياسية وأيضًا في الحياة الخاصة.

وعلقت الكاتبة الصحفية الباكستانية همنا وسيم تشمنه، في وقت سابق على أول خطاب لعمران خان: “إنه وزع الأمل في جميع أنحاء باكستان، حيث وعد رئيس الوزراء الجديد بأشياء متعددة لشعب باكستان، مع التركيز على العديد من القضايا المختلفة مثل إعادة توزيع موارد باكستان بين الأغنياء والفقراء، وحقوق الحيوانات، وسوء معاملة الأطفال”.

وسلط تقرير لقناة “العربية” الضوء على زوجات رئيس وزراء باكستان الجديد، ومنهن السيدة بشرى مانكا، زوجة عمران خان الثالثة، وهي ذات حضور متميز ظهر في حفل تنصيبه يوم السبت الماضي كرئيس للحكومة، وخطفت الأنظار بسبب نقابها وحجابها الأبيض الذي يختلف بعض الشيء عن الحجاب المتوافق مع الزي التقليدي للنساء في باكستان. هذا الحضور دفع نحو تسليط الضوء على زيجات رئيس وزراء الدولة الإسلامية النووية الوحيدة في العالم.

بشرى مانكا

وبشرى مانكا أو “بشرى بي بي” بالغة من العمر 40 عامًا، وتزوجها عمران خان في فبراير الماضي أي في ذروة التمهيد لخوض الانتخابات في باكستان بعد أن كان خطبها في وقت سابق من شهر يناير، وقد وافقت بعد أن استشارت أبناءها الخمسة وأهلها.

وكانت “بشرى بي بي” متزوجة في وقت سابق من خوار فريد مانكا، وهو مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الجمارك في إسلام أباد وأنجبت منه أولادها الخمسة. وهي تنحدر من عشيرة “مانكا” التي تتفرع من قبيلة “واتو”، إحدى أهم قبائل باكستان في منطقة بنجاب، وفقاً لموقع “فاينانشيال أكسبرس” الهندي الناطق بالإنجليزية.

وقال عمران خان لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية في مقابلة بتاريخ 21 يوليو الماضي بأنه لم ير وجه زوجته بشرى إلا بعد الزواج، وأكدت الصحيفة أن بشرى مانكا تنتمي إلى إحدى الطرق الصوفية في باكستان.

زوجته الثانية

بجملة منقولة عن عمران خان يقول فيها: “الزواج من ريحام خان يعد أكبر غلطة في حياتي”، عنونتْ صحيفة الـ”ديلي ميل” خبرها الذي يسلط الضوء على زيجات زعيم “حركة الإنصاف” الباكستانية ومنها زواجه الفاشل من زوجته الثانية.

ولم يدم زواج عمران من ريحام طويلاً، حيث تزوجا في 6 يناير 2015 وتطلقا في 30 أكتوبر من نفس السنة.

وريحام مواطنة بريطانية من مواليد 1973 في مدينة أجدابيا الليبية، وهي ابنة طبيب باكستاني من أصول بشتونية (بتان) يدعى “رمضان نير”، والدها شقيق عبدالحكيم خان، الحاكم السابق لولاية “خيبر بختونخاوا” البشتونية. وأسرة ريحام تنحدر من إحدى أهم القبائل البشتونية. وعملت ريحام كمذيعة للنشرة الجوية في قناة “بي بي سي” في لندن.

عمران خان وزوجته الأولى

وتزوج عمران خان من جميما جولدسميث، ابنة رجل الأعمال والمليونير البريطاني سير جيمز جولدسميث، في 16 مايو 1995 وحينها كانت العروس تبلغ من العمر 20 عاماً والعريس ضعف ذلك. اعتنقت ابنة المليونير البريطاني الإسلام وانتقلت للعيش في باكستان، حيث كان قد قرر عمران خان بدء النشاط السياسي. وأسست جميما خان حينها شركتها الخاصة في باكستان وأنجب الزوجان ولدين: سليمان وقاسم، إلا أنه بعد مضي 9 سنوات بلغت الحياة المشتركة نهايتها في يونيو 2004.