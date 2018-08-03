3 طرق لمتابعة الحج لحظة بلحظة

المواطن - الرياض

تزامنًا مع موسم الحج، من الممكن أن تتابع أجواء الحج من خلال مجموعة من التطبيقات التي توفر لك البث المباشر للحج لحظة بلحظة، وفيما يلي أهمها.

يوتيوب:

يوتيوب من أهم المواقع التي يمكن أن تذهب إليها خلال عيد الأضحى لمتابعة الحج لحظة بلحظة من خلال البث المباشر، إذ يوجد العديد من القنوات السعودية على يويتوب التي توفر تلك الخدمة منذ سنوات، مثل قناة وزارة الثقافة والإعلام.

فيسبوك:

وبعض الحجاج أرادوا أن ينقلوا شيئًا من الأجواء المفعمة بالإيمان إلى أصدقائهم من خلال البث المباشر، وهذا يعني أنه سيكون هناك العديد من مقاطع البث المباشر من داخل الحج لحظة بلحظة على فيسبوك، فقط قم بالبحث داخل القسم المخصص بالبث المباشر.

سناب شات:

وحتى الآن لم يعلن تطبيق سناب شات إذا كان سيطرح ميزة لبث الحج أم لا، ولكن هذا متوقع بشكل كبير، إذ سبق أن طرح التطبيق الشهير تطبيقًا باسم “حج لايف”، وقد تزامن ذلك مع وقوف الحجاج على جبل عرفة، وسمحت هذه الخدمة للملايين من الناس عبر العالم بمتابعة لحظات الحجاج أثناء قيامهم بتأدية مناسكهم من خلال عدسات هواتفهم المحمولة.