3 قتلى في انفجار بمصنع للذخيرة في روسيا

المواطن - متابعة
لقي 3 أشخاص مصرعهم على الأقل، ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع في مصنع للذخيرة في مدينة دزيرجينسك الروسية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مدير وزارة الحالات الطارئة في منطقة نيجني نوفغورود، فاليري سينكوف، قوله: “لقد عثرنا على 3 جثث، وسنعمل الآن مع أجهزة التحقيق للتعرف عليها”.
وأصيب في الانفجار 6 أشخاص آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وصرح المدير العام للمصنع، ميخائيل ليبيديف، بأنه لحظة وقوع الانفجار كان هناك 43 شخصًا في المكان، بحسب وكالة تاس للأنباء.
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