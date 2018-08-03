3 قتلى في انفجار بمصنع للذخيرة في روسيا

3 قتلى في انفجار بمصنع للذخيرة في روسيا

2018/08/31
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الأقل، ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع في مصنع للذخيرة في مدينة دزيرجينسك الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مدير وزارة الحالات الطارئة في منطقة نيجني نوفغورود، فاليري سينكوف، قوله: “لقد عثرنا على 3 جثث، وسنعمل الآن مع أجهزة التحقيق للتعرف عليها”.

وأصيب في الانفجار 6 أشخاص آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وصرح المدير العام للمصنع، ميخائيل ليبيديف، بأنه لحظة وقوع الانفجار كان هناك 43 شخصًا في المكان، بحسب وكالة تاس للأنباء.


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