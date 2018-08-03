3 مباريات في الدوري الإنجليزي اليوم .. تعرف عليهم

المواطن - مروة نبيل

تستمر منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، حيث ستُقام 3 مباريات أبرزها قمة أرسنال ومانشستر سيتي بطل البريميرليج الموسم الرياضي الماضي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره وست هام يونايتد، على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، في تمام الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت، تُقام مباراة ساوثهامبتون وبيرنلي، على ملعب “سانت ميريز”.

وفي السادسة مساء بتوقيت المملكة، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره مانشستر سيتي، على ملعب “الإمارات”، في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في غاية الصعوبة على الفريقين، حيث إنها المواجهة الرسمية الأولى للمدرب الجديد أوناي إميري في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رحيل المدير الفني الفرنسي أرسين فينجر نهاية الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يسعى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا لتحقيق الفوز في أولى مبارياته بمنافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خاصة أنها ستكون أمام خصم ليس بالسهل وهو أرسنال الطامح لاستعادة البطولات.